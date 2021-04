La gioia di Marco Bianchi: vaccino fatto con Luca Guidara (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ una gioia davvero grande quella che Marco Bianchi sta vivendo. Per dare un calcio a questo maledetto periodo il primo passo è sicuramente il vaccino ed è bene che personaggi molto seguiti diano un forte segnale a tutti gli italiani. Perchè nel vaccino c’è la sola via di uscita da tutto questo! Ce lo ricorda anche Marco che oggi, in quanto caregiver di Luca Guidara, il suo compagno, ha potuto vaccinarsi insieme a lui a Milano. Sui social ha documentato tutto, raccontando anche la grande gioia di chi era nella stessa sala d’attesa, felice di ricevere finalmente il vaccino. Inoltre Marco ha anche spiegato come fare a prenotare il vaccino per chi è un caregiver e può quindi avere la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ unadavvero grande quella chesta vivendo. Per dare un calcio a questo maledetto periodo il primo passo è sicuramente iled è bene che personaggi molto seguiti diano un forte segnale a tutti gli italiani. Perchè nelc’è la sola via di uscita da tutto questo! Ce lo ricorda ancheche oggi, in quanto caregiver di, il suo compagno, ha potuto vaccinarsi insieme a lui a Milano. Sui social ha documentato tutto, raccontando anche la grandedi chi era nella stessa sala d’attesa, felice di ricevere finalmente il. Inoltreha anche spiegato come fare a prenotare ilper chi è un caregiver e può quindi avere la ...

