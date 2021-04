La ginnasta Milena Baldassarri ispira una nuova Barbie - FOTO (Di mercoledì 14 aprile 2021) La ginnasta Milena Baldassari ha ispirato una nuova Barbie. E’ la seconda Role Model Barbie dell’anno per l’Italia. Nel sistema sportivo italiano solo il 28% degli atleti è rappresentato da donne,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 aprile 2021) LaBaldassari hato una. E’ la seconda Role Modeldell’anno per l’Italia. Nel sistema sportivo italiano solo il 28% degli atleti è rappresentato da donne,...

