La foto di baby George in carrozza con il bisnonno principe Filippo: “Era un uomo straordinario” (Di mercoledì 14 aprile 2021) In attesa dei funerali del principe Filippo, che si svolgeranno sabato 17 aprile a Londra, in forma strettamente privata, il principe William ha pubblicato il suo personale e affettuosissimo omaggio al nonno scomparso. Pubblicando sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace un dolce scatto del duca di Edimburgo insieme al piccolo baby George. Il ricordo del principe William Il piccolo George insieme al suo bisnonno Filippo durante una passeggiata in carrozza, che il duca amava tanto, leggendo un libro per bambini. La tenerissima foto, scattata dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha raggiunto poco tempo il milione di like. L’immagine è corredata da una lunga e personalissima lettera ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) In attesa dei funerali del, che si svolgeranno sabato 17 aprile a Londra, in forma strettamente privata, ilWilliam ha pubblicato il suo personale e affettuosissimo omaggio al nonno scomparso. Pubblicando sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace un dolce scatto del duca di Edimburgo insieme al piccolo. Il ricordo delWilliam Il piccoloinsieme al suodurante una passeggiata in, che il duca amava tanto, leggendo un libro per bambini. La tenerissima, scattata dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha raggiunto poco tempo il milione di like. L’immagine è corredata da una lunga e personalissima lettera ...

