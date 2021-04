La figuraccia di Matteo Salvini e lo sciopero (?) della fame dell’ex grillino: vota il peggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) E poi Renzi e la capacità di cambiare la storia repubblicana, lo choc della senatrice Binetti, il fail monumentale di Raggi e i balli scatenati di Fassino. Abbiamo raccolto le dichiarazioni più assurde: date il vostro giudizio Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 14 aprile 2021) E poi Renzi e la capacità di cambiare la storia repubblicana, lo chocsenatrice Binetti, il fail monumentale di Raggi e i balli scatenati di Fassino. Abbiamo raccolto le dichiarazioni più assurde: date il vostro giudizio

Advertising

Stampregimental : RT @espressonline: La figuraccia di Matteo Salvini e lo sciopero (?) della fame dell’ex grillino: vota il peggio dallo #stupidario di @nonl… - bee_yuzupon : @nosecrinkleyuzu Scusa Matteo, se non faccio una figuraccia al giorno non sono contenta ?? - nonleggerlo : RT @espressonline: La figuraccia di Matteo Salvini e lo sciopero (?) della fame dell’ex grillino: vota il peggio dallo #stupidario di @nonl… - novalis : Read my Apr 16 Newsletter featuring “La figuraccia di Matteo Salvini e lo sciopero (?) della fame dell'ex…” - Che22peace71 : RT @espressonline: La figuraccia di Matteo Salvini e lo sciopero (?) della fame dell’ex grillino: vota il peggio dallo #stupidario di @nonl… -