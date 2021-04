'La Danimarca rinuncia al vaccino Astrazeneca'" (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Danimarca dovrebbe rinunciare definitivamente al vaccino di Astrazeneca contro il Covid - 19, dopo che ieri i responsabili sanitari del Paese hanno confermato il legame tra il farmaco e i coaguli ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladovrebbere definitivamente aldicontro il Covid - 19, dopo che ieri i responsabili sanitari del Paese hanno confermato il legame tra il farmaco e i coaguli ...

Advertising

baratto_m : La #Danimarca rinuncia ad @AstraZeneca . Bene quelle dosi vengano comprate da ospedali privati e messi a disposizio… - LadyTaty81 : RT @LadyTaty81: È il 1946 quando il #principe Filippo chiede la mano di Elisabetta a Re Giorgio VI, in un mondo dove i matrimoni combinati… - XMERIDIO78 : RT @LadyTaty81: È il 1946 quando il #principe Filippo chiede la mano di Elisabetta a Re Giorgio VI, in un mondo dove i matrimoni combinati… - Elygabrysabry1 : RT @LadyTaty81: È il 1946 quando il #principe Filippo chiede la mano di Elisabetta a Re Giorgio VI, in un mondo dove i matrimoni combinati… - nunzfortysix : RT @LadyTaty81: È il 1946 quando il #principe Filippo chiede la mano di Elisabetta a Re Giorgio VI, in un mondo dove i matrimoni combinati… -