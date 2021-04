La Danimarca rinuncia a AstraZeneca | avanti con altri vaccini

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua il caos. Ladopo averlo temporaneamente sospeso per alcuni casi di trombosi sospetti, ha deciso che non utilizzerà più il vaccinonel suo programma di ...

Dalla sospensione dell'uso di AstraZeneca a marzo, laha continuato con i vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna. 'Oggi abbiamo scelto di continuare la nostra campagna vaccini senza AstraZeneca -...Insi sono registrati due casi di trombosi, uno dei quali fatale, dopo la somministrazione del vaccino anglo - svedese, inoculato a oltre 140.000 persone. Il Paese ha 5,8 milioni di ...Roma, 14 apr. (askanews) - Continua il caos vaccini. La Danimarca dopo averlo temporaneamente sospeso per alcuni casi di trombosi sospetti, ha deciso che non utilizzerà più il vaccino ...ROMA. – Fuori i vaccini a vettore virale, dentro quelli a Rna messaggero. Mentre la Danimarca diventa il primo Paese europeo ad abbandonare definitivamente AstraZeneca – e in attesa del parere dell’Em ...