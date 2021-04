La Danimarca blocca i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Danimarca stop ai vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson: la decisione a causa dei possibili legami con i casi di trombosi A partire da oggi la Danimarca smette di somministrare il vaccino anti covid di AstraZeneca. La decisione è stata presa a causa dei possibili legami con i casi di trombosi. Come spiega l’agenzia di stampa Dire… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Instop aie Johnson&Johnson: la decisione a causa dei possibili legami con i casi di trombosi A partire da oggi lasmette di somministrare il vaccino anti covid di. La decisione è stata presa a causa dei possibili legami con i casi di trombosi. Come spiega l’agenzia di stampa Dire… L'articolo Corriere Nazionale.

