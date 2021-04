La Danimarca abbandona il vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stop al vaccino AstraZeneca in Danimarca. L’Autorità sanitaria del Paese ha annunciato che continuerà «la campagna di vaccinazione contro Covid-19 senza il vaccino di AstraZeneca». Come ha spiegato in una nota Søren Brostrøm, il direttore generale della Danish Health Authority, «sulla base dei risultati scientifici, la nostra valutazione complessiva è che vi sia un rischio reale di gravi effetti collaterali associati all’uso del vaccino Covid-19 di AstraZeneca. Abbiamo quindi deciso di rimuovere il vaccino dal nostro programma di vaccinazione». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stop al vaccino AstraZeneca in Danimarca. L’Autorità sanitaria del Paese ha annunciato che continuerà «la campagna di vaccinazione contro Covid-19 senza il vaccino di AstraZeneca». Come ha spiegato in una nota Søren Brostrøm, il direttore generale della Danish Health Authority, «sulla base dei risultati scientifici, la nostra valutazione complessiva è che vi sia un rischio reale di gravi effetti collaterali associati all’uso del vaccino Covid-19 di AstraZeneca. Abbiamo quindi deciso di rimuovere il vaccino dal nostro programma di vaccinazione».

