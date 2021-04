La crescita molto positiva del mercato della cannabis legale in Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quello della cannabis light rappresenta uno dei business maggiormente in crescita in Italia e in tutta Europa Secondo diversi studi condotti da Davide Fortin, un esperto e professionista del Marijuana Policy Group di Denver, il settore frutterebbe all’Italia ben 44 milioni di euro ogni anno, oltre che tantissimi posti di lavoro. La cifra potrebbe addirittura arrivare a 50 milioni. La cannabis light è un prodotto estratto dalla Canapa Sativa, con concentrazioni di THC molto basse (tra lo 0,2 e lo 0,6%). Attualmente, in Italia è possibile coltivare e vendere questo tipo di cannabis ma, per legge, è necessario che non produca effetti stupefacenti rilevanti. Chi vende e coltiva cannabis light, dunque, non può essere ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quellolight rappresenta uno dei business maggiormente inine in tutta Europa Secondo diversi studi condotti da Davide Fortin, un esperto e professionista del Marijuana Policy Group di Denver, il settore frutterebbe all’ben 44 milioni di euro ogni anno, oltre che tantissimi posti di lavoro. La cifra potrebbe addirittura arrivare a 50 milioni. Lalight è un prodotto estratto dalla Canapa Sativa, con concentrazioni di THCbasse (tra lo 0,2 e lo 0,6%). Attualmente, inè possibile coltivare e vendere questo tipo dima, per legge, è necessario che non produca effetti stupefacenti rilevanti. Chi vende e coltivalight, dunque, non può essere ...

