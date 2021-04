La Cina piega il fintech ai suoi voleri. E in borsa brindano (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Cina vince la sua battaglia contro il fintech domestico e scrive una nuova pagina dell’industria tecnologia. Tutto è iniziato con l’attacco frontale, lo scorso anno, ad Alibaba, gigante globale dell’e-commerce e dei pagamenti e simbolo della potenza tecnologica cinese. Prima lo sgambetto all’Ipo del secolo di Ant (37 miliardi), braccio fintech di Alibaba, poi l’indagine dell’Antitrust che me ha disintegrato il monopolio (commercio elettronico e pagamenti) ultra-decennale. Infine, dopo aver accarezzato la nazionalizzazione, la trasformazione coatta in holding. Lo scontro tra il Dragone e il colosso fondato da Jack Ma si è risolto con una multa da 18,23 miliardi yuan (pari a 2,33 miliardi di euro) per le violazioni delle regole antitrust. E questo ha aperto una voragine nel fintech cinese, spianando la strada a un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lavince la sua battaglia contro ildomestico e scrive una nuova pagina dell’industria tecnologia. Tutto è iniziato con l’attacco frontale, lo scorso anno, ad Alibaba, gigante globale dell’e-commerce e dei pagamenti e simbolo della potenza tecnologica cinese. Prima lo sgambetto all’Ipo del secolo di Ant (37 miliardi), bracciodi Alibaba, poi l’indagine dell’Antitrust che me ha disintegrato il monopolio (commercio elettronico e pagamenti) ultra-decennale. Infine, dopo aver accarezzato la nazionalizzazione, la trasformazione coatta in holding. Lo scontro tra il Dragone e il colosso fondato da Jack Ma si è risolto con una multa da 18,23 miliardi yuan (pari a 2,33 miliardi di euro) per le violazioni delle regole antitrust. E questo ha aperto una voragine nelcinese, spianando la strada a un ...

Advertising

fintechIT : RT @formichenews: La #Cina piega il #fintech ai suoi voleri. E in borsa brindano L'articolo di @gianluzappo ?? - formichenews : La #Cina piega il #fintech ai suoi voleri. E in borsa brindano L'articolo di @gianluzappo ??… - Chiara58015306 : RT @giuliomeotti: Libro per bambini al macero. 'Spiegava che il virus viene dalla Cina'. In Germania editore si piega al regime cinese e di… - AR1829881905 : RT @giuliomeotti: Libro per bambini al macero. 'Spiegava che il virus viene dalla Cina'. In Germania editore si piega al regime cinese e di… -