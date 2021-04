La Bild contro Raiola: «Gli sporchi trucchi del consulente di Haaland» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il quotidiano tedesco Bild si è scagliato contro il noto agente calcistico Mino Raiola e contro il suo metodo lavorativo Il quotidiano tedesco “Bild” si è scagliato contro Mino Raiola. Il noto agente aveva dichiarato, in merito al futuro di Haaland, «Il Borussia Dortmund vuole trattenerlo un altro anno, anche se io non sono d’accordo». Questa la replica del quotidiano: «Gli sporchi trucchi del consulente di Raiola”, il titolo dell’articolo. “Il BVB – si legge – deve temere una vera e propria battaglia perché il procuratore olandese ha rispetto per il Borussia Dortmund fintanto che il Dortmund rispetta gli interessi del suo protetto Erling Haaland. E questo è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il quotidiano tedescosi è scagliatoil noto agente calcistico Minoil suo metodo lavorativo Il quotidiano tedesco “” si è scagliatoMino. Il noto agente aveva dichiarato, in merito al futuro di, «Il Borussia Dortmund vuole trattenerlo un altro anno, anche se io non sono d’accordo». Questa la replica del quotidiano: «Glideldi”, il titolo dell’articolo. “Il BVB – si legge – deve temere una vera e propria battaglia perché il procuratore olandese ha rispetto per il Borussia Dortmund fintanto che il Dortmund rispetta gli interessi del suo protetto Erling. E questo è ...

