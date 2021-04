(Di mercoledì 14 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Con il cambio di passo deciso oggii soldati italiani e gli alleati lasciano l'. Si inizierà il primoed entro settembre, si è scelta la data iconica dell'11 settembre, per ricordare l'attacco alle Torri Gemelle, vedremo iltotale del contingente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine del verticea Bruxelles.“Si è appena chiusa una giornata direi storica per laqui a Bruxelles. Dopo la mia visita a Washington negli ultimi due giorni in cui con il segretario di Stato Blinken abbiamo parlato anche divolontà di Italia e Stati Uniti di cambiare ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia L’1 maggio comincerà il ritiro della Nato dall’Afghanistan - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro L’1 maggio comincerà il ritiro della Nato dall’Afghanistan - - CorriereCitta : L’1 maggio comincerà il ritiro della Nato dall’Afghanistan - orn_ale : @LaStampa Vedete poi voi. Tutto ancora bloccato, se va bene si comincerà a vedere i primi ristori a metà Maggio. Cr… - valy_s : @pinomarte168 No, la Francia comincerà le riaperture a metà maggio, le scuole il 26/04, le superiori il 3/05. Già d… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio comincerà

Il ritiro, ha spiegato poi il presidente Usa,il primo, data negoziata dalla precedente amministrazione Trump con i talebani per l'uscita completa dei soldati americani dal Paese. ...Per l'esame invece cheil prossimo 20, entrambe le prove saranno svolte in forma orale, con la prima in presenza e la seconda con presenza solo facoltativa. La data Il decreto appena ...