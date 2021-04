L’1 maggio comincerà il ritiro della Nato dall’Afghanistan (Di mercoledì 14 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Con il cambio di passo deciso oggi dalla Nato i soldati italiani e gli alleati lasciano l’Afghanistan. Si inizierà il primo maggio ed entro settembre, si è scelta la data iconica dell’11 settembre, per ricordare l’attacco alle Torri Gemelle, vedremo il ritiro totale del contingente Nato dall’Afghanistan”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine del vertice Nato a Bruxelles.“Si è appena chiusa una giornata direi storica per la Nato qui a Bruxelles. Dopo la mia visita a Washington negli ultimi due giorni in cui con il segretario di Stato Blinken abbiamo parlato anche di Afghanistan e della volontà di Italia e Stati Uniti di cambiare passo, oggi dopo due riunioni alla Nato si è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Con il cambio di passo deciso oggi dallai soldati italiani e gli alleati lasciano l’Afghanistan. Si inizierà il primoed entro settembre, si è scelta la data iconica dell’11 settembre, per ricordare l’attacco alle Torri Gemelle, vedremo iltotale del contingente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine del verticea Bruxelles.“Si è appena chiusa una giornata direi storica per laqui a Bruxelles. Dopo la mia visita a Washington negli ultimi due giorni in cui con il segretario di Stato Blinken abbiamo parlato anche di Afghanistan evolontà di Italia e Stati Uniti di cambiare passo, oggi dopo due riunioni allasi è ...

