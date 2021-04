Advertising

Italpress : Kota Matsue nuovo Vice Presidente Ricerca & Sviluppo Mazda Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Kota Matsue

Il Denaro

ROMA -e' il nuovo Vice President del proprio Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo di Mazda Motor Europe a Oberursel, in Germania. Il 53enne giapponese succede a Hajime Seikaku, che ricopriva ...ROMA -e' il nuovo Vice President del proprio Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo di Mazda Motor Europe a Oberursel, in Germania. Il 53enne giapponese succede a Hajime Seikaku, che ricopriva ...ROMA (ITALPRESS) – Kota Matsue è il nuovo Vice President del proprio Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo di Mazda Motor Europe a Oberursel, in Germania. Il 53enne giapponese succede a Hajime Seikaku, ...Mazda Europa, nuovo Vice Presidente del Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo in Germania. Chi è, la carriera di Kota Matsue manager Mazda.