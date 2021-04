Klopp | “Qualificazione sfumata a Madrid | oggi loro hanno gestito la partita”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato così al termine del match contro il Realai microfoni della Uefa: “Abbiamo fatto una prestazione positiva rispetto all’andata, ma lal’abbiamo persa a. Sicuramente abbiamo messo in difficoltà il Real, siamo stati aggressivi e abbiamo avuto grandissime occasioni, bastava davvero poco. Volevamo chiudere in vantaggio il primo tempo, sarebbe stato diverso. Alla fine non abbiamo segnato, con laesperienza sono riusciti ad abbassare il ritmo e gestire la”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

A un quarto d'ora dal termine, la squadra di Guardiola completa la rimonta e chiude la pratica: Hitz si allunga sul tiro di De Bruyne (74'), sugli sviluppi dell'angolo stoccata ...... portano a casa un pareggio per 0 - 0 che vale laalle semifinali, dove affronteranno il Chelsea . Liverpool - Real Madrid 0 - 0, rivivi la diretta Primo temposchiera il 4 - 3 - ...Di certo l’abbiamo persa all’andata a Madrid, non oggi”. Così l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sports dopo lo 0-0 con il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di ...IMPEGNO - Klopp analizza la sfida con lucidità. "Abbiamo messo in campo grande impegno e voglia. La prestazione in generale è stata positiva. Non abbiamo perso la semifinale in questa serata la qualif ...