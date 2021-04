Klopp: “Come si rimonta senza i tifosi? Non ci ho mai provato, lo farò stasera” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così prima del match di ritorno valido per i quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid: “Come si rimonta senza Anfield pieno? Non lo so, non ci ho mai provato. Lo farò stasera. Quando sei sotto 3-1 non avere il pubblico è un problema in più, dovremo creare un’atmosfera speciale noi sul campo. Dovremo chiudere gli spazi e muoverci bene in campo causandogli più problemi rispetto all’andata. Questo resta Anfield anche senza i tifosi e noi dovremo farglielo capire” Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool Jurgenha parlato così prima del match di ritorno valido per i quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid: “siAnfield pieno? Non lo so, non ci ho mai. Lo. Quando sei sotto 3-1 non avere il pubblico è un problema in più, dovremo creare un’atmosfera speciale noi sul campo. Dovremo chiudere gli spazi e muoverci bene in campo causandogli più problemi rispetto all’andata. Questo resta Anfield anchee noi dovremo farglielo capire” Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

YDJ69 : @totofaz @IlBuonFabio @massimo_macs ?? sistemi, vari movimenti e varie tattiche di gioco per battere il tuo avversa… - scaribel : @AncelottiIl @PierluigiPugli1 Era il momento giusto secondo me..il tempo stabilirá chi avrá avuto ragione. Ripeto,l… - HarryBosch73 : @SandroSca Perchè chi la vince poi campa di rendita a tempo indeterminato. Come Klopp che quest'anno sta facendo ca… - Marcello742 : Chi invocherete ora come allenatore della Juve, Klopp o Zidane? Stasera sapremo! - BlackWhite1977 : @Giacomino731 @massimozampini Uno come klopp ha bisogno di tempo, qui stiamo già silurando pirlo dopo neanche un anno. -