Klaassen provoca la Roma | “Se si rigiocasse la partita dell’andata la vinceremmo otto volte su dieci””

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il centrocampista dell’Ajax Davyha parlato alla Tv ufficiale del club di Amsterdam sul ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la: “Queste sono le settimane che contano davvero. Giochi tutta la stagione per arrivare a certe serate. Mi sento come prima di ogni. È importante crederci sempre, in qualsiasi. Soprattutto in queste, dove hai perso l’andata. Non c’è spazio per la tensione. Se giochi quella, la vinci sette o. Possiamo solo prendercela con noi stessi se non è accaduto. Deve andare tutto meglio al ritorno”. Foto: Twitter Ajax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.