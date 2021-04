King Arthur – Il potere della spada: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 14 aprile 2021) King Arthur – Il potere della spada: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 King Arthur – Il potere della spada è un film d’azione del 2017 prodotto e diretto da Guy Ritchie in onda questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, su Italia 1 dalle 21.20. La pellicola s’ispira a La morte di Artù di Thomas Malory racconta le gesta di Re Artù. A interpretare il celebre sovrano inglese in questo film è Charlie Hunnam. Stando ai progetti della Warner Bros, la pellicola doveva avviare una serie di film dedicata a Re Artù, questo sarebbe stato il primo, ma dopo il flop al botteghino i sequel sono stati cancellati. Vediamo qual è la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021)– Il: trama, cast, trailer e streaming delsu Italia 1– Ilè und’azione del 2017 prodotto e diretto da Guy Ritchie in onda questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, su Italia 1 dalle 21.20. La pellicola s’ispira a La morte di Artù di Thomas Malory racconta le gesta di Re Artù. A interpretare il celebre sovrano inglese in questoè Charlie Hunnam. Stando ai progettiWarner Bros, la pellicola doveva avviare una serie didedicata a Re Artù, questo sarebbe stato il primo, ma dopo il flop al botteghino i sequel sono stati cancellati. Vediamo qual è la ...

Advertising

wam_the : King Arthur: il potere della spada, trama e dove vederlo - KarloLanna : King Arthur – Il potere della spada: film da vedere stasera in tv su Italia 1 - xxcamvlot : questa sera su italia uno danno King Arthur e proverò a vederlo anche se non sarà la stessa cosa senza il mio unico e solo Re ?? - bloodflowersx : dopo pranzo vedo supergirl che non ce la faccio ad aspettare ancora. poi stasera king arthur non me lo leva nessuno - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda #KingArthur – Il potere della spada, film diretto da @realguyritchie con… -