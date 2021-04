Kim Kardashian e Kanye West il divorzio è alle porte: entrambi d’accordo sulla custodia congiunta dei figli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West si sta ormai per definire e i due avrebbero raggiunto un sereno accordo sulla custodia dei loro quattro figli. La showgirl e il rapper, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero compilato i documenti da presentare in tribunale con le medesime richieste. Kim Kardashian e Kanye West: manca poco alla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Iltra Kimsi sta ormai per definire e i due avrebbero raggiunto un sereno accordodei loro quattro. La showgirl e il rapper, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero compilato i documenti da presentare in tribunale con le medesime richieste. Kim: manca poco alla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Galatone : opocaj: Divorzio Kim Kardashian-Kanye West: accordo sulla custodia figli - VanityFairIt : Hanno un contratto prematrimoniale per la divisione del patrimonio e non ci saranno quindi assegni di mantenimento… - margheq : neanche oggi mi sono svegliata Kim Kardashian #buongiornissimo - aly223 : Letteralmente come Kim Kardashian in questo momento... - illuminista2 : RT @bangsbho: @illuminista2 Vabbè ma sei ai livelli di Kim Kardashian ormai -