Karina Cascella pesantemente attaccata sui social: la pronta risposta dell’opinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ancora una volta Karina Cascella è stata oggetto di pesanti critiche sui social. L’opinionista già nelle scorse settimane era stata spesso al centro delle polemiche per i suoi attuali rapporti con Alessandra Gallocchio, compagna del suo ex nonché padre di sua figlia Ginevra, Salvatore Angelucci. Questa volta Karina è finita nel mirino degli haters per una risposta data su Instagram. Un follower le ha infatti domandato come fare per mantenere in un rapporto lo stesso feeling che, solitamente, unisce due persone all’inizio della relazione. Karina ha quindi risposto facendo alcuni esempi relativi al suo rapporto col compagno Max Colombo: Per quello che mi riguarda mi prendo cura del mio rapporto ogni giorno. In tanti modi diversi. Anche in casa non manca mai un po’ di rossetto e il ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ancora una voltaè stata oggetto di pesanti critiche sui. L’opinionista già nelle scorse settimane era stata spesso al centro delle polemiche per i suoi attuali rapporti con Alessandra Gallocchio, compagna del suo ex nonché padre di sua figlia Ginevra, Salvatore Angelucci. Questa voltaè finita nel mirino degli haters per unadata su Instagram. Un follower le ha infatti domandato come fare per mantenere in un rapporto lo stesso feeling che, solitamente, unisce due persone all’inizio della relazione.ha quindi risposto facendo alcuni esempi relativi al suo rapporto col compagno Max Colombo: Per quello che mi riguarda mi prendo cura del mio rapporto ogni giorno. In tanti modi diversi. Anche in casa non manca mai un po’ di rossetto e il ...

