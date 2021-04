Juventus, Raiola ‘avvistato’ al J-Hotel: al via le trattative di mercato, tutti i nomi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una nuova conferma sul fronte calciomercato, la Juventus ha intenzione di muoversi per la prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la squadra: l’agente Mino Raiola è stato avvistato al J-Hotel, iniziano le trattative. La squadra di Andrea Pirlo è impegnata nel campionato di Serie A e la stagione non può essere considerata entusiasmante. L’obiettivo massimo da raggiungere è quello di conquistare il secondo posto in classifica, lo scudetto è infatti già in mano dell’Inter. In Champions League il rendimento non è stato all’altezza, i bianconeri sono stati eliminati agli ottavi di finale dal Porto. Juventus, le mosse di mercato: la pista italiana, il sogno ed il ritorno in attacco Juventus, le trattative con ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una nuova conferma sul fronte calcio, laha intenzione di muoversi per la prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la squadra: l’agente Minoè stato avvistato al J-, iniziano le. La squadra di Andrea Pirlo è impegnata nel campionato di Serie A e la stagione non può essere considerata entusiasmante. L’obiettivo massimo da raggiungere è quello di conquistare il secondo posto in classifica, lo scudetto è infatti già in mano dell’Inter. In Champions League il rendimento non è stato all’altezza, i bianconeri sono stati eliminati agli ottavi di finale dal Porto., le mosse di: la pista italiana, il sogno ed il ritorno in attacco, lecon ...

