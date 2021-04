Juventus, le mosse di mercato: la pista italiana, il sogno ed il ritorno in attacco (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Juventus pensa al presente con l’obiettivo di concludere la stagione al secondo posto in campionato e vincere la Coppa Italia, nel complesso il rendimento non è stato all’altezza. La dirigenza ha deciso di iniziare un nuovo progetto con una squadra giovane ed un allenatore alla prima esperienza, il percorso può essere considerato deludente. La prossima stagione sarà quella della verità, la Juventus non può permettersi di fallire ancora e soprattutto in Champions League dovrà raggiungere un traguardo più prestigioso. Sono in corso valutazioni sulla rosa, l’intenzione sembra quella di attuare una mezza rivoluzione. Sono previsti innesti in tutti i reparti e qualche cessione eccellente è stata già programmata. “Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”, dalla Spagna lanciano la notizia della possibile rottura Le mosse ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lapensa al presente con l’obiettivo di concludere la stagione al secondo posto in campionato e vincere la Coppa Italia, nel complesso il rendimento non è stato all’altezza. La dirigenza ha deciso di iniziare un nuovo progetto con una squadra giovane ed un allenatore alla prima esperienza, il percorso può essere considerato deludente. La prossima stagione sarà quella della verità, lanon può permettersi di fallire ancora e soprattutto in Champions League dovrà raggiungere un traguardo più prestigioso. Sono in corso valutazioni sulla rosa, l’intenzione sembra quella di attuare una mezza rivoluzione. Sono previsti innesti in tutti i reparti e qualche cessione eccellente è stata già programmata. “Cristiano Ronaldo è stufo della”, dalla Spagna lanciano la notizia della possibile rottura Le...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus mosse CMIT TV - Juventus, Guelpa: 'Pirlo via con Paratici' - Sostituto a sorpresa Luigi Guelpa, intervenuto a CMIT TV, ha fatto il punto sulle mosse della Juventus: dal futuro di Ronaldo a quello di Pirlo e Paratici Ronaldo via, i dubbi su Pirlo, le incertezze su Paratici. Di tutto questo ha parlato il giornalista Luigi Guelpa de 'Il ...

Calciomercato Juventus, Ronaldo tema caldissimo Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo continua ad essere uno dei ... anche se il primo adesso vuole continuare a dare un occhio di riguardo a Milano senza muovere passi azzardati.

