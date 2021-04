Juventus, chiesto lo sconto all’Atletico per Morata: cosa filtra da Torino (Di mercoledì 14 aprile 2021) Juventus – Oltre al futuro di Dybala, in casa Juventus, tiene banco il futuro di Alvaro Morata. Una decisione definitiva arriverà solo nelle prossime settimane, nel frattempo i contatti tra i club sono continui. A Morata non spetta altro da fare che attendere un verdetto. E la Juve ora prova a ottenere quantomeno uno sconto, se non sul valore complessivo dell’operazione, sicuramente per il secondo anno di prestito. Juventus, le ultimissime su Alvaro Morata L’obiettivo del club bianconero è quindi quello di rivedere quell’accordo che a settembre aveva permesso a Morata di raggiungere Torino. La speranza è quella di abbassare il più possibile la quota dei 10 milioni per una seconda stagione in prestito. Proposti 5 milioni, un punto ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 aprile 2021)– Oltre al futuro di Dybala, in casa, tiene banco il futuro di Alvaro. Una decisione definitiva arriverà solo nelle prossime settimane, nel frattempo i contatti tra i club sono continui. Anon spetta altro da fare che attendere un verdetto. E la Juve ora prova a ottenere quantomeno uno, se non sul valore complessivo dell’operazione, sicuramente per il secondo anno di prestito., le ultimissime su AlvaroL’obiettivo del club bianconero è quindi quello di rivedere quell’accordo che a settembre aveva permesso adi raggiungere. La speranza è quella di abbassare il più possibile la quota dei 10 milioni per una seconda stagione in prestito. Proposti 5 milioni, un punto ...

