Juventus, aria di cambiamenti a centrocampo: suggestione Locatelli

aria di cambiamenti in casa Juventus. Oltre alle voci che insistentemente riguardano alcuni pezzi da novanta come Ronaldo e Dybala, oggetto di un probabile cambiamento radicale potrà essere anche il ...

CarloAl87550029 : @Mamoziocag8 @alexgt78 @maartitop @Cristiano @repubblica Ho scritto che i giornalisti di Repubblica non potrebbero… - GCasareale : @mirkonicolino C'era, c'è e ci sarà sempre quella voglia di aria negativa verso la Juventus F.C. da parte dei media… - EROS01813189 : Arriverà il giorno in cui i giocatori della Juventus spiegheranno come è possibile alternare partite di merda a par… - alzheimer_dr : Nuovo thread: Juventus Banter era. Dato che ho questa sensazione e sento nell'aria l'odore di stagioni merdose, ho… - anticorrotti : RT @anticorrotti: Addio alla @juventusfc. Altro che 'maglia regalata al raccattapalle'. Tutte Balle: il gesto è lo stesso di #Balotelli in… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus aria Juventus, aria di cambiamenti a centrocampo: suggestione Locatelli Aria di cambiamenti in casa Juventus. Oltre alle voci che insistentemente riguardano alcuni pezzi da novanta come Ronaldo e Dybala, oggetto di un probabile cambiamento radicale potrà essere anche il ...

