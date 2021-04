Juve, seduta mattutina con l'Atalanta nel mirino (Di mercoledì 14 aprile 2021) TORINO - Subito in campo la Juventus , reduce da due vittorie di fila e ora con il mirino puntato sullo spareggio Champions - e antipasto della finale di Coppa Italia - di domenica (ore 15, "Gewiss ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 aprile 2021) TORINO - Subito in campo lantus , reduce da due vittorie di fila e ora con ilpuntato sullo spareggio Champions - e antipasto della finale di Coppa Italia - di domenica (ore 15, "Gewiss ...

Advertising

infoitsport : Juve, seduta mattutina con l'Atalanta nel mirino - sportli26181512 : Juve, seduta mattutina con l'Atalanta nel mirino: Esercitazioni tattiche per la squadra di Pirlo in vista della tra… - junews24com : Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista dell'Atalanta - - gilnar76 : #Continassa #Juve: in programma una ... #AllianzStadium #Calciomercato #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… - susy_juve : Serena pure da seduta è meglio di Martina #amici20 -