Judo, Europei Lisbona 2021: la lista dei 17 azzurri impegnati. Torna Manuel Lombardo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto pronto per gli Europei 2021 di Judo che si terranno a Lisbona da venerdì 16 a domenica 18 aprile. Per l'Italia, rientra Manuel Lombardo dopo l'infortunio patito tre mesi fa, che lo ha fatto scendere dal primo al terzo posto mondiale. Ecco quindi la lista dei 17 azzurri impegnati in gara: Angelo Pantano, Alessandro Aramu (60), Manuel Lombardo, Mattia Miceli (66), Giovanni Esposito, Fabio Basile (73), Antonio Esposito, Christian Parlati (81), Nicholas Mungai (90), Francesca Giorda, Francesca Milani (48), Odette Giuffrida, Martina Castagnola (52), Silvia Pellitteri, Veronica Toniolo (57), Maria Centracchio (63), Giorgia Stangherlin (78). A completare la spedizione azzurra, lo staff composto dal ...

