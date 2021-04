Judo, Europei 2021: le speranze di medaglia dell’Italia e la situazione delle qualificazioni olimpiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) I Campionati Europei Senior 2021 di Judo sono ormai alle porte e la Nazionale Italiana si appresta ad affrontare la manifestazione con grandi ambizioni, dopo gli eccellenti risultati ottenuti sinora in stagione a livello di Grand Slam. L’obiettivo della spedizione tricolore è duplice: raccogliere il maggior numero di medaglie possibili (almeno un paio) e provare a blindare la qualificazione olimpica nelle categorie di peso ancora in bilico. L’Italia sarebbe qualificata attualmente in otto categorie (7 per ranking e Alice Bellandi nei 70 kg con la quota continentale), ma almeno due di queste sono davvero a rischio quando mancano tre eventi World Tour al termine del periodo di qualificazione a cinque cerchi. Odette Giuffrida (52 kg) e Manuel Lombardo (66) sono già certi del pass per Tokyo, mentre Fabio Basile (73) e Christian Parlati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) I CampionatiSeniordisono ormai alle porte e la Nazionale Italiana si appresta ad affrontare la manifestazione con grandi ambizioni, dopo gli eccellenti risultati ottenuti sinora in stagione a livello di Grand Slam. L’obiettivo della spedizione tricolore è duplice: raccogliere il maggior numero di medaglie possibili (almeno un paio) e provare a blindare la qualificazione olimpica nelle categorie di peso ancora in bilico. L’Italia sarebbe qualificata attualmente in otto categorie (7 per ranking e Alice Bellandi nei 70 kg con la quota continentale), ma almeno due di queste sono davvero a rischio quando mancano tre eventi World Tour al termine del periodo di qualificazione a cinque cerchi. Odette Giuffrida (52 kg) e Manuel Lombardo (66) sono già certi del pass per Tokyo, mentre Fabio Basile (73) e Christian Parlati ...

juvecrazia : Appena scoperto che non ci sarà la nazionale inglese di judo agli europei giuro su Dio che se venerdì non va come d… - makot2020 : RT @Coninews: Judoka in Portogallo per la rassegna continentale. ?? Dal 16 al 18 aprile l'Italia del #judo salirà sul tatami dell'Altice Ar… - ilfaroonline : Judo, l’Italia pronta per gli Europei: in palio i punti olimpici - zazoomblog : Judo: Europei Italia in Portogallo cerca medaglie e punti ranking per Tokyo 2020 - #Judo: #Europei #Italia… - flamminiog : RT @Coninews: Judoka in Portogallo per la rassegna continentale. ?? Dal 16 al 18 aprile l'Italia del #judo salirà sul tatami dell'Altice Ar… -