(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA - Un anno, poi di nuovo in Spagna.ha tentato il rilancio all'Osasuna in prestito, ma la sua stagione non sta andando al meglio . Il motivo? I tanti infortuni muscolari che lo ...

Advertising

sportli26181512 : Jony: “Ritorno alla Lazio? Vediamo, qui sto bene”: L’esterno spagnolo è in prestito all’Osasuna, ma ha giocato poco… -

Ultime Notizie dalla rete : Jony Ritorno

Corriere dello Sport.it

ha tentato il rilancio all'Osasuna in prestito, ma la sua stagione non sta andando al meglio . Il motivo? I tanti infortuni muscolari che lo hanno perseguitato. In estate il possibilea ...... un richiamo ai rivoluzionari iMac tutti colorati che segnarono ildi Steve Jobs in Apple alla fine degli anni '90 e l'inizio del dominio del design Apple nell'informatica firmatoIve. ...