Johnson&Johnson | il virologo | “Bisogna evitare il rischio di buttare al macero vaccini che funzionano benissimo”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Come uno tsunami. La notizia della sospensione da parte della Food and drug administration in via cautelativa del vaccino della Janssen (Johnson&Johnson) per sei casi di trombosi per quelle che vengono definite “analogie con Astrazeneca”, per una intera giornata travolge tutti. Ma per contare tutti i danni sulla campagna vaccinale in Italia e in Europa ci vorrà tempo e attendere che l’emotività si ritiri. In una situazione fluida e con pochissimi dati e informazioni secondo Carlo Federico Perno, responsabile del Dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù di Roma,innanzitutto “studiare i dati” evitando il “dialche” perché “le casistiche di cui si parla sono davvero basse. Un caso su milione per i ...