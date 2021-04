Johnson & Johnson, lo stop può essere pesante per l’Italia: il rischio è la carenza di dosi (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sospensione precauzionale dell’utilizzo di Johnson & Johnson negli Stati Uniti è arrivata nello stesso giorno in cui nell’aeroporto militare di Pratica di Mare sono atterrati gli aerei cargo con le prime fiale del vaccino statunitense atteso in Italia: circa 184mila dosi in arrivo tra oggi e domani, che si tradurrebbero in 184mila potenziali vaccinati nel nostro Paese, considerando che il farmaco prodotto da Janssen è l’unico monodose efficace contro il Covid. J&J è stato sospeso negli Usa dopo la segnalazione di 6 casi di trombosi e un decesso, tutti fra donne tra i 18 e i 48 anni che avevano ricevuto una dose del vaccino contro il Covid. I casi sono estremamente rari se consideriamo che si sono registrati su un totale di 6,8 milioni di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sospensione precauzionale dell’utilizzo dinegli Stati Uniti è arrivata nello stesso giorno in cui nell’aeroporto militare di Pratica di Mare sono atterrati gli aerei cargo con le prime fiale del vaccino statunitense atteso in Italia: circa 184milain arrivo tra oggi e domani, che si tradurrebbero in 184mila potenziali vaccinati nel nostro Paese, considerando che il farmaco prodotto da Janssen è l’unico monodose efficace contro il Covid. J;J è stato sospeso negli Usa dopo la segnalazione di 6 casi di trombosi e un decesso, tutti fra donne tra i 18 e i 48 anni che avevano ricevuto una dose del vaccino contro il Covid. I casi sono estremamente rari se consideriamo che si sono registrati su un totale di 6,8 milioni di ...

