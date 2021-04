Johnson & Johnson | in Francia destinato agli over 55

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il vaccino anti Covid Janssen della- bloccato in Usa a causa di alcuni casi di trombosi - incontinuerà a essere somministrato. Con un'avvertenza: sarà dato "alle ...

Piccola perdita per, che scambia con un - 0,9%. Tra i protagonisti del Nasdaq 100 , Moderna (+2,92%), Tesla Motors (+1,66%), Tripadvisor (+1,58%) e Alexion Pharmaceuticals (+1,24%).Covid: Ema, la prossima settimana decisione su vaccino(RCO). 14 - 04 - 21 15:31:56 (0521)SAN 0 NNNNL’Ema fa sapere in una nota che «sta indagando su tutti i casi segnalati» riguardo al vaccino di Johnson&Johnson «e deciderà se è necessaria ...Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 14 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre si attende ...