Johnson & Johnson arriva in Italia ma gli Usa lo sospendono: ecco perché (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel giorno in cui arriva in Italia, gli Usa chiedono la sospensione – precauzionale – al vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti. La Food and Drug Administration (l’equivalente dell’Aifa Italiana) ha chiesto di fermare le somministrazioni di Johnson and Johnson con effetto immediato. perché? Come spiega il Corriere, “la decisione si deve alle reazioni di sei donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni nelle due settimane successive al vaccino: hanno sviluppato una rara malattia legata ai coaguli di sangue. Una delle sei donne è morta, un’altra è in condizioni critiche”. Navigazione articoli L'articolo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel giorno in cuiin, gli Usa chiedono la sospensione – precauzionale – al vaccinonegli Stati Uniti. La Food and Drug Administration (l’equivalente dell’Aifana) ha chiesto di fermare le somministrazioni diandcon effetto immediato.? Come spiega il Corriere, “la decisione si deve alle reazioni di sei donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni nelle due settimane successive al vaccino: hanno sviluppato una rara malattia legata ai coaguli di sangue. Una delle sei donne è morta, un’altra è in condizioni critiche”. Navigazione articoli L'articolo ...

Advertising

VittorioSgarbi : Quindi anche “Johnson & Johnson” non va bene? Vabbè, ma allora dateci del Lambrusco! @stampasgarbi @Libero_official - ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - Windowsobserver : RT @ilmarziano1: Il vaccino Johnson & Johnson è l'unica via di shampoo. - infoitsalute : Johnson&Johnson, la biologa Gallavotti: «Negli Usa dato a 7 milioni di persone e ci sono 6 casi di trombosi sospett… -