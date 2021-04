John Travolta ricorda il figlio morto Jett nel giorno del suo compleanno (Di mercoledì 14 aprile 2021) John Travolta su Instagram ricorda il figlio Jett, morto nel 2009 in seguito ad un attacco epilettico. L’occasione è il giorno del compleanno del suo primogenito, quello in cui il ragazzo avrebbe compiuto 29 anni. Una data emotivamente molto difficile per il divo di Hollywood che quest’anno per la prima volta si trova ad affrontare la ricorrenza senza la moglie Kelly Preston, madre di Jett, scomparsa lo scorso 20 agosto a 57 anni. Il post di John Travolta in memoria del figlio Jett È uno scatto in bianco e nero quello scelto da John Travolta per ricordare Jett morto a soli 16 anni ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021)su Instagramilnel 2009 in seguito ad un attacco epilettico. L’occasione è ildeldel suo primogenito, quello in cui il ragazzo avrebbe compiuto 29 anni. Una data emotivamente molto difficile per il divo di Hollywood che quest’anno per la prima volta si trova ad affrontare la ricorrenza senza la moglie Kelly Preston, madre di, scomparsa lo scorso 20 agosto a 57 anni. Il post diin memoria delÈ uno scatto in bianco e nero quello scelto daperrea soli 16 anni ...

