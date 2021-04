Jody Cecchetto | figlio d’arte | genitori | carriera e curiosità

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ha 26 anni essendo nato nel 1995, ma è sicuramente un ragazzo dal futuro segnato, chi è . (Instagram)Il, classe 1995, e con un profilo Instagram seguito da centinaia di migliaia di follower, è sicuramente un personaggio che farà molto parlare di sé anche in futuro. Suo papà non ha bisogno di presentazioni: si tratta di Claudio. La sua mamma è invece Maria Paola Danna. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Brigitta Boccoli: matrimonio e vita privata, cosa sapere sull’attrice Padre eli abbiamo visti insieme ormai 13 anni fa, quando nel 2008 parteciparono a Ti lascio una canzone, sulle reti Rai. Quindi possiamo dire che il ragazzo ha intrapreso la strada della musica e infatti nel 2015 incide il suo primo singolo, “Sex machine”, ...

Gli ospiti di questa puntata sono:, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla . I concorrenti protrano scegliere con chi schierarsi per affrontare il ...Come in ogni puntata, anche stasera ci saranno degli ospiti famosi e precisamente:, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. In attesa di vederli sul ...Ha 26 anni essendo nato nel 1995, ma è sicuramente un ragazzo dal futuro segnato, chi è Jody Cecchetto: genitori, carriera e curiosità.Claudio Cecchetto ha sicuramente passato la passione per la musica ai due figli: sia Jody che Leonardo hanno trovato il loro posto nel mondo del rap.