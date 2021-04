Jody Cecchetto | chi è il fratello Leonardo Cecchetto | età | foto | social

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Claudioha sicuramente passato la passione per la musica ai due figli: siachehanno trovato il loro posto nel mondo del rap. Questa sera, tra gli ospiti di Game of Games – gioco loco (su Rai Due) ci sarà anche. Il ragazzo, figlio del noto produttore e discografico Claudio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Jody Cecchetto, vita privata e carriera: tutto sul figlio del famoso Claudio #gossipitalianews - Cosmicpolitan_ : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… - mad_anto20 : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… - _serietv : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… - fseviareggio : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… -

Ultime Notizie dalla rete : Jody Cecchetto

Gli ospiti di questa puntata sono:, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla . I concorrenti protrano scegliere con chi schierarsi per affrontare il ...Come in ogni puntata, anche stasera ci saranno degli ospiti famosi e precisamente:, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. In attesa di vederli sul ...Claudio Cecchetto ha sicuramente passato la passione per la musica ai due figli: sia Jody che Leonardo hanno trovato il loro posto nel mondo del rap.Jody Cecchetto non è figlio d'arte solo da parte di padre, Claudio Cecchetto, ma anche da parte di mamma, Maria Paola Danna, scopriamo chi è!