Jody Cecchetto | chi è il figlio di Claudio Cecchetto? Età | lavoro | fratello Leonardo | Instagram

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jody Cecchetto

SoloGossip.it

Figli d'arte, ma non figlio di papà:è abituato a conquistare con le sue forze quello che desidera. Scopriamo tutto su di lui! Il papà diè davvero famosissimo: si tratta di Claudio, celebre ...Sarà, senza alcun dubbio, il protagonista indiscusso di questa terza puntata di 'Games of Games', Max Giusti. In compagnia di, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio e tantissimi altri personaggi fenomenali, il simpaticissimo comico ed attore sarà uno degli ospiti di questa nuova puntata. Cosa ci riserverà? ...Jody Cecchetto è il figlio del noto produttore discografico Claudio Cecchetto. Ma cos'altro sappiamo di lui? Scopri qualche curiosità!Game of games torna stasera, mercoledì 14 aprile , in prima serata su Rai 2 con la terza puntata dello show condotto da Simona Ventura .