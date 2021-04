Jody Cecchetto | chi è | età | lavoro | padre | altezza | programmi | Instagram | chi è la fidanzata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra puntata del game show di Rai 2, Gioco Loco- Game of Games. Alla conduzione Simona Ventura, tra i concorrenti anche: chi è, età, chi è ilè il figlio di Claudio, famoso produttore discografico, e Maria Paola Danna. Il ragazzo, classe 1994, ha – come il– una grande passione per la musica. Nel 2015, infatti, ha esordito come rapper con il nome di JDC e questa sera lo vedremo su Rai 2 pronto a divertirsi e a mettersi alla prova. Sappiamo anche che su Sky ha condotto il programma Ready Music Play.: chi è laIl giovane è fidanzato con Valeria Vedovatti, giovanissima ...