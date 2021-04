J K Rowling | la «mamma» di Harry Potter annuncia l’uscita di un nuovo romanzo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La «mamma» di Harry Potter è una continua fucina di idee. E, dopo aver fatto compagnia ai suoi lettori in pandemia con L’Ickabog (su Audible ha la voce narrante di Jasmine Trinca), adesso J.K. Rowling torna in libreria con un nuovo libro per ragazzi. Si chiama Il Maialino di Natale, uscirà il 12 ottobre e sarà disponibile sia in eBook che in edizione cartacea, edito in Italia da Salani. Cosa sappiamo finora? La storia sarà tradotta in oltre venti lingue e rappresenta una vera e propria lettera d’amore di un bimbo per il suo animaletto di peluche. È il suo preferito e fa di tutto pur di ritrovare questo maialino di pezza. Quando lo perde proprio il giorno della Vigilia di Natale allora i suoi giocattoli prendono vita. Tra loro c’è anche il nuovo arrivato a casa del piccolo protagonista, Jack, il Maialino di Natale, che è stato comprato per compensare la perdita del vecchio amico. Inizia così un’avventura magica e senza precedenti alla ricerca di quel miglior amico che ha accompagnato da sempre il bimbo.