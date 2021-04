J. K. Rowling, a ottobre il nuovo libro “Il Maialino di Natale” (Di mercoledì 14 aprile 2021) La data da segnare per tutti i fan di J. K. Rowling è quella del 12 ottobre 2021, quando verrà pubblicato il nuovo romanzo dell’autrice: Il Maialino di Natale. Mamma della saga di Harry Potter, J. K. Rowling ha saputo creare un mondo che non solo ha affascinato grandi e piccini, ma ha anche influenzato la cultura di massa. Una penna, la sua, davvero camaleontica che nel corso della carriera le ha permesso di adattarsi ai generi e alle età, basti pensare anche ai romanzi per adulti scritto con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Ora è pronta a tornare in libreria con un nuovo libro per bambini, adatto dagli otto anni in su: Il Maialino di Natale. La pubblicazione, che in Italia avverrà come di consueto con la casa ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 aprile 2021) La data da segnare per tutti i fan di J. K.è quella del 122021, quando verrà pubblicato ilromanzo dell’autrice: Ildi. Mamma della saga di Harry Potter, J. K.ha saputo creare un mondo che non solo ha affascinato grandi e piccini, ma ha anche influenzato la cultura di massa. Una penna, la sua, davvero camaleontica che nel corso della carriera le ha permesso di adattarsi ai generi e alle età, basti pensare anche ai romanzi per adulti scritto con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Ora è pronta a tornare in libreria con unper bambini, adatto dagli otto anni in su: Ildi. La pubblicazione, che in Italia avverrà come di consueto con la casa ...

