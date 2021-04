Italia, Zona gialla: possibili ipotesi di riapertura a maggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le Regioni che avranno numeri da Zona gialla potranno riaprire bar e ristoranti, cinema e teatri, fiere e congressi, perfino palestre e piscine Si ipotizza che il Premier, Mario Draghi, convocherà per questo venerdì la cabina di regia: di sicuro non sarà questa la riunione che deciderà le riaperture. Le Regioni che avranno numeri da Zona gialla potranno riaprire bar e ristoranti, cinema e teatri, fiere e congressi, perfino palestre e piscine. La seconda, più attenta ai contagi, porta invece a un giallo rafforzato nella prima parte di maggio con il via libera solo per bar e ristoranti con tavoli all’aperto e con orario limitato al pomeriggio per evitare l’effetto-movida. Le ipotesi per il mese di maggio Come ribadito dalla ministra per gli Affari Regionali, ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le Regioni che avranno numeri dapotranno riaprire bar e ristoranti, cinema e teatri, fiere e congressi, perfino palestre e piscine Si ipotizza che il Premier, Mario Draghi, convocherà per questo venerdì la cabina di regia: di sicuro non sarà questa la riunione che deciderà le riaperture. Le Regioni che avranno numeri dapotranno riaprire bar e ristoranti, cinema e teatri, fiere e congressi, perfino palestre e piscine. La seconda, più attenta ai contagi, porta invece a un giallo rafforzato nella prima parte dicon il via libera solo per bar e ristoranti con tavoli all’aperto e con orario limitato al pomeriggio per evitare l’effetto-movida. Leper il mese diCome ribadito dalla ministra per gli Affari Regionali, ...

