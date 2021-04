Italia-Usa? Washington c’è, ora tocca a Roma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi di Maio è il primo tra i dignitari stranieri a recarsi in visita ufficiale a Washington dopo l’insediamento dell’amministrazione di Joe Biden. Oltre a commemorare i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, questa visita marca un periodo particolarmente promettente per la cooperazione tra i due Paesi. Nell’ampia cornice del rilancio delle relazioni transatlantiche promesso dall’amministrazione di Joe Biden, l’Italia può sfruttare questo momento per capitalizzare sui legami profondi con gli StatiUniti dal punto di vista della sicurezza (l’Italia ospita il più alto numero di truppe americane sul suolo europeo dopo la Germania ed è il primo tra partner europei per il contributo di truppe armate alle missioni peacekeeping delle Nazioni Unite), dell’economia e della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi di Maio è il primo tra i dignitari stranieri a recarsi in visita ufficiale adopo l’insediamento dell’amministrazione di Joe Biden. Oltre a commemorare i 160 anni delle relazioni diplomatiche trae Stati Uniti, questa visita marca un periodo particolarmente promettente per la cooperazione tra i due Paesi. Nell’ampia cornice del rilancio delle relazioni transatlantiche promesso dall’amministrazione di Joe Biden, l’può sfruttare questo momento per capitalizzare sui legami profondi con gli StatiUniti dal punto di vista della sicurezza (l’ospita il più alto numero di truppe americane sul suolo europeo dopo la Germania ed è il primo tra partner europei per il contributo di truppe armate alle missioni peacekeeping delle Nazioni Unite), dell’economia e della ...

