Italia-Libia, così Roma è al fianco di Tripoli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sottosegretario al ministero degli Esteri Italiano, Manlio Di Stefano, ha incontrato ieri, martedì 13 aprile, l’ambasciatore libico a Roma, Omar al Tarhouni. La riunione anticipa l’arrivo della ministra degli Esteri libica, Najla Mangoush, che il 22 aprile sarà ospitata alla Farnesina. Meeting che arriverà dopo i primi contatti tra i rispettivi (nuovi) governi di Italia e Libia, con la doppia visita del ministro Luigi Di Maio (sia in forma bilaterale sia sotto egida europea) e quella del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Tripoli, con il faccia faccia col premier dell’esecutivo di unità nazionale, Abdelhamid Dabaiba. Dossier quello libico che nel frattempo è stato oggetto anche dei contatti Washington-Roma, con i primi che apprezzano ruolo e impegno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sottosegretario al ministero degli Esterino, Manlio Di Stefano, ha incontrato ieri, martedì 13 aprile, l’ambasciatore libico a, Omar al Tarhouni. La riunione anticipa l’arrivo della ministra degli Esteri libica, Najla Mangoush, che il 22 aprile sarà ospitata alla Farnesina. Meeting che arriverà dopo i primi contatti tra i rispettivi (nuovi) governi di, con la doppia visita del ministro Luigi Di Maio (sia in forma bilaterale sia sotto egida europea) e quella del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a, con il faccia faccia col premier dell’esecutivo di unità nazionale, Abdelhamid Dabaiba. Dossier quello libico che nel frattempo è stato oggetto anche dei contatti Washington-, con i primi che apprezzano ruolo e impegno ...

Advertising

guerini_lorenzo : A #Parigi con la collega @florence_parly . Tanti i temi trattati #Libia, #Sahel, #StrategicCompass e #Nato2030. La… - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - andreapattaro : RT @GuidoCrosetto: Il piano di Erdogan in Libia è chiaro: buttare fuori l'Italia - itselisbrus : RT @alesavini_: ???????? Di Maio vola a #Washington. L’incontro con #Blinken e #Kerry: Afghanistan, Libia, Ucraina/Russia, Covid-19 e clima; l’… -