"Italia in preghiera": in diretta TV dal Santuario Madonna della Speranza di Marigliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua l'appuntamento itinerante settimanale per l'Italia, con il Santo Rosario per chiedere la fine della pandemia. L'appuntamento con "Italia in preghiera", questa sera fa tappa in Campania, al Santuario della Madonna della Speranza di Marigliano, in provincia di Napoli. In questo Tempo di Pasqua, preghiamo ancora più intensamente il Santo Rosario, meditando i Misteri Gloriosi. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

