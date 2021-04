Italgas: Gallo, 'su reti e gas Italia all'avanguardia' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Sul piano delle reti l'Italia è assolutamente all'avanguardia". Lo ha detto l'ad di Italgas, Paolo Gallo, a un evento de La Stampa. "Ha iniziato più di 20 anni fa la distribuzione elettrica con la sostituzione dei vecchi contatori con quelli intelligenti, facendo compiere al Paese un balzo in avanti con pochi eguali. Per motivi fisici e tecnici, legati alla mancanza di tecnologie adatte, l'infrastruttura del gas è arrivata a questo traguardo più tardi. Ma oggi le tecnologie ci sono e, in questo senso, credo che l'Italia con la trasformazione delle sue reti, elettriche e del gas, sia assolutamente un riferimento in Europa e nel mondo", aggiunge ancora. Gli investimenti delle utility "sono stati significativi e hanno consentito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Sul piano dellel'è assolutamente all'". Lo ha detto l'ad di, Paolo, a un evento de La Stampa. "Ha iniziato più di 20 anni fa la distribuzione elettrica con la sostituzione dei vecchi contatori con quelli intelligenti, facendo compiere al Paese un balzo in avanti con pochi eguali. Per motivi fisici e tecnici, legati alla mancanza di tecnologie adatte, l'infrastruttura del gas è arrivata a questo traguardo più tardi. Ma oggi le tecnologie ci sono e, in questo senso, credo che l'con la trasformazione delle sue, elettriche e del gas, sia assolutamente un riferimento in Europa e nel mondo", aggiunge ancora. Gli investimenti delle utility "sono stati significativi e hanno consentito ...

