Isola dei Famosi, il branco contro Roberto Ciufoli: i motivi della nomination (Di mercoledì 14 aprile 2021) E' un giorno complicato per Roberto Ciufoli quello successivo all'ottavo live dell'Isola dei Famosi edizione 2021, quello di lunedì 13 aprile, brucia sopratuttto la nomination. L'ottavo live dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi ha lasciato strascichi pesanti nei naufraghi. Sopratutto nel leader uscente Roberto Ciufoli che, oltre e cedere la collana del comando ha dovuto subire lo smacco della nomination. Dalle stelle alle stalle in meno di sette giorni. Si può riassumere cosi il percorso dell'attore doppiatore e regista di Roma che molti danno come favorito per la vittoria finale insieme a Elisa Isoardi e Gilles Rocca.

