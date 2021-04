Isola Dei Famosi | Francesca Lodo flirt segreto?

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Dei, a telecamere spentepotrebbe aver avuto uncon un altro naufrago Amoreall‘Dei? Stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe chesi sia avvicinata ad un naufrago. Si tratterebbe di Akash Kumar, modello dagli occhi di ghiaccio (o di ebano?), tra i primi ad uscire dal reality. Riportato da Novella 2000, si legge: “Queste voci danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza” nel gioco “abbia approcciato, diciamo così,”. Nonostante Novella abbia parlato di fonti ‘di un certo credito‘, nessuno tra i telespettatori ha mai notato un legame tra i due. Che siano stati quindi molto attenti ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - egocentri_ca : ma il sogno di valentina persia è di vincere l’isola dei famosi scusate ma quanti anni ha - Grazia20844473 : Ciufoli se sapessi dei consensi che già ha Fariba...?? #isola #prelemi - v3ndikativa : Fariba ha creato più dinamiche in 5 min di daytime che la maggior parte dei soggetti lì, regina #Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

Vanity Fair Italia

A un'ora dalla costa del mare Adriatico, questo gruppo di isole sono unoluoghi incontaminati ... Da visitare la rigogliosa pineta sull'di San Domino, senza trascurare le numerose piccole ...Tra i programmi e film: La Talpa, Buona Domenica, Incantesimo, Distretto di Polizia e al reality L'Famosi 15 condotta da Ilary Blasi. Ma a raccontarci di lui, non saranno solo i reality a ...Il conduttore, incalzato dalle domande di Francesco Oppini, in merito all’Isola dei Famosi dichiara: «La mia vincitrice è Valentina Persia». LEGGI ANCHE >>> Tris di ospiti per Zorzi Questi sono solo ...con inevitabile incidenza sullo sviluppo alle aree interne dell’Isola". «Questa mattina abbiamo raccolto l’impegno di RFI - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto ...