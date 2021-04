Isola dei Famosi flirt tra due naufraghi: cosa succede a telecamere spente (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 15 continua imperterrita a sorprenderci. Pare infatti che tra due naufraghi della nuova edizione, condotta da Ilary Blasi, sia scattato qualcosa. A riportare l’indiscrezione è stato Armando Sanchez che su Novella 2000 ha parlato di un flirt tra il discusso Akash Kumar e Francesca Lodo. Secondo Sanchez, infatti, pare che nel corso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’dei15 continua imperterrita a sorprenderci. Pare infatti che tra duedella nuova edizione, condotta da Ilary Blasi, sia scattato qual. A riportare l’indiscrezione è stato Armando Sanchez che su Novella 2000 ha parlato di untra il discusso Akash Kumar e Francesca Lodo. Secondo Sanchez, infatti, pare che nel corso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - FubelliFranco : @LegaSalvini ++ A STO PUNTO MEGLIO LA REPLICA DELL'ISOLA DEI FAMOSI ++ - SimonaSodano3 : RT @SimonaSodano3: @IsolaDeiFamosi Valentina è uno dei personaggi più antipatici e arroganti mai visti in un Reality. Con il suo fare prepo… - SimonaSodano3 : @IsolaDeiFamosi Valentina è uno dei personaggi più antipatici e arroganti mai visti in un Reality. Con il suo fare… -