Isola dei Famosi | Fariba contro Valentina Persia

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si sa, L’deinon è un posto per animi quieti, soprattutto quando si tratta di nomination.Tehrani, mamma di Giulia Salemi diventata famosa per la partecipazione a Pechino Express, afferma di essere indignata per la nomination e si sfoga con il compagno di avventura Andrea Cerioli parlando di. Confessa: “Prima mi sorrideva e faceva l’amica”, poi aggiunge: “Meglio un nemico dichiarato che una falsa amica”. Andrea Cerioli, intanto, si è “vendicato” su Roberto, nominandolo a sua volta. Nonostanteavesse detto di non aver intenzione di polemizzare, alla fine si lamenta con il gruppo, che la sera precedente era ben coeso e deciso nel nominare Paul Gascoigne. Anche Roberto si dice amareggiato e deluso. Era appena ...