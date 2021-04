Isola dei Famosi, Fariba ai ferri corti contro Valentina Persia: “Sei falsa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi si è detta delusa da Valentina Persia, la naufraga l’ha accusata di essere falsa, cosa è successo Fariba Tehrani è finita al televoto nel corso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 aprile 2021)Tehrani all’deisi è detta delusa da, la naufraga l’ha accusata di essere, cosa è successoTehrani è finita al televoto nel corso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi: Fariba perplessa per la nomination di Gilles e Valentina - FrancescomerloI : RT @AG_Cerra: Oggi su @rep_palermo a proposito dei Vespri siciliani. Stagione determinante per l’isola! - nadiaterranova : RT @AG_Cerra: Oggi su @rep_palermo a proposito dei Vespri siciliani. Stagione determinante per l’isola! -