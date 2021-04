Isola dei famosi, Drusilla Gucci eccessivamente dimagrita: ecco quanto pesa oggi (foto prima e dopo) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella puntata del 12 aprile dell‘Isola dei famosi è stata eliminata Drusilla Gucci, discendente di Guccio Cucci fondatore del marchio fiorentino. La sua eliminazione ha destato parecchio sgomento in quanto la ragazza ha ammesso di essere troppo provata fisicamente per restare su Playa Esperanza. Tutti hanno provato a convincerla a cambiare idea, ma lei è stata molto sicura della sua decisione. In effetti, il corpo della ragazza è visibilmente cambiato da quando ha intrapreso questa esperienza. Vediamo, dunque, quanto pesa dopo aver passato quasi un mese all’interno del programma. Drusilla va via dall’Isola dei famosi L’Isola dei famosi non è certamente ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella puntata del 12 aprile dell‘deiè stata eliminata, discendente dio Cucci fondatore del marchio fiorentino. La sua eliminazione ha destato parecchio sgomento inla ragazza ha ammesso di essere troppo provata fisicamente per restare su Playa Esperanza. Tutti hanno provato a convincerla a cambiare idea, ma lei è stata molto sicura della sua decisione. In effetti, il corpo della ragazza è visibilmente cambiato da quando ha intrapreso questa esperienza. Vediamo, dunque,aver passato quasi un mese all’interno del programma.va via dall’deiL’deinon è certamente ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - zazoomblog : Isola dei famosi: televoto anticipato e puntata registrata per la prima volta in quindici edizioni - #Isola… - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi: Fariba perplessa per la nomination di Gilles e Valentina - FrancescomerloI : RT @AG_Cerra: Oggi su @rep_palermo a proposito dei Vespri siciliani. Stagione determinante per l’isola! -